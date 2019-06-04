2019-06-04T06:15:32+03:00
В мире

Жертвами разгона палаточного лагеря в Судане стали 35 человек

Пострадали сотни протестующих, многие получили огнестрельные ранения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Разгон палаточного лагеря армия Судана начала 3 июняРазгон палаточного лагеря армия Судана начала 3 июняФото: REUTERS
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При разгоне палаточного лагеря, устроенного протестующими на площади у штаб-квартиры главного армейского командования в суданской столице Хартуме, погибли не менее 35 человек, сообщает агентство Associated Press.

По данным оппозиционного «Комитета врачей Судана», счет пострадавшим идет на сотни, многие получили огнестрельные ранения. В заявлении комитета отмечается, что назвать точное число убитых и раненых пока невозможно, потому что «вооруженные ополченцы и силы безопасности окружают больницы, нападают и арестовывают врачей».

Как писал сайт kp.ru, армия страны начала разгон палаточного лагеря утром в понедельник, 3 июня. Силы безопасности перекрыли все центральные улицы города и подходы к площади, местные СМИ сообщили, что военные применяют огнестрельное оружие.

Напомним, в апреле в Судане произошел госпереворот, власть в стране взял на себя военный совет, а президент Омар аль-Башир был отстранен от власти и взят под стражу. Совет пообещал в течение двух лет передать власть избранному гражданскому правительству, а граждане страны вышли на улицы с требованием сделать это немедленно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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