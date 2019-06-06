2019-06-06T10:29:53+03:00
В мире

В июне в Москве откроется офис венесуэльской нефтяной компании PDVSA

Об этом заявил министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо
Александр ДЖУМАЕВ
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В июне в Москве состоится открытие офиса венесуэльской нефтяной компании PDVSAВ июне в Москве состоится открытие офиса венесуэльской нефтяной компании PDVSAФото: REUTERS
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В июне в Москве состоится открытие офиса венесуэльской нефтяной компании PDVSA. По словам министра нефти Боливарианской Республики Мануэля Кеведо, в настоящий момент идет перевод сотрудников компании в российскую столицу.

"В этом месяце. Мы уже все сделали в мае, мы сейчас перевозим людей", - приводит агентство РИА Новости слова Кеведо. Министр сделал заявление в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на соответствующий вопрос.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, решение о переводе офиса компании PDVSA из Лиссабона в Москву было принято президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в марте этого года по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. По словам вице-президента страны Делси Родригес, данный шаг был сделан в рамках расширения сотрудничества венесуэльской компании с "Роснефтью" и "Газпромом" в области добычи сырья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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