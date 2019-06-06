Американского врача обвиняют в убийстве 25 пациентов

СЕГОДНЯ 11:28 2019-06-06T11:28:23+03:00

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Власти штата Огайо предъявили обвинения врачу Уильяму Хаселу. Его подозревают в предумышленном убийстве 25 человек - своих пациентов.

По версии правоохранительных органов, мужчина намеренно вводил пациентам смертельную дозу опиоидного обезболивающего - фентанила. 43-летний Хасел превышал норму препарата в 10-40 раз, сообщает телеканал CBS.

Жертвами врача стали люди от 37 до 85 лет. Следствие пришло к выводу, что инственной целью действий обвиняемого было ускорить смерть пациентов. Если вина Хасела будет доказана, то ему грозит до 375 лет заключения. По пятнадцать за каждого убитого.

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ИСТОЧНИК KP.RU