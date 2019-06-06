Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» пополнилась новыми участниками

СЕГОДНЯ 11:52 2019-06-06T11:52:23+03:00

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Подписание меморандума о вступлении новых участников в ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) состоялось на полях Петербургского международного экономического форума-2019. ЦТЛ учреждена год назад компаниями ОАО «Российские железные дороги», ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии», ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы», Госкомпанией «Автодор», ООО «ГЛОСАВ», ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» и НПП «Цифровые радиотехнические системы». Сегодня планы о вступлении подтвердили АО «Компания ТрансТелеКом», Группа НЛМК, ФГУП «Почта России» и ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации». Ассоциация является центром компетенций по одноименному ведомственному проекту Минтранса России.

Заместитель министра транспорта России Алексей Семенов подчеркнул, что ведомство совместно с бизнесом создает Цифровую платформу транспортного комплекса (ЦПТК). «По факту это государственный сегмент единого защищенного доверенного пространства на транспорте, обеспечивающий доступ к государственным сервисам по принципу «единого окна». Взаимодействие лидеров отрасли и крупнейших российских компаний, активно участвующих в цифровой трансформации логистики, обеспечит межотраслевой информационный обмен, а также создание открытых сервисных экосистем. Чем больше данных в ЦПТК, тем большее количество сервисов и услуг станет доступным», - пояснил замминистра.

Директор ЦТЛ, генеральный директор компании «РТ-Инвест Транспортные Системы» Антон Замков добавил, что именно ЦПТК обеспечит лидерство России в транспортной интеграции Европы и Азии за счет интеграции действующей цифровой инфраструктуры государственных систем и созданных платформенных решений лидеров логистической отрасли.

По словам генерального директора АО «Компания ТрансТелеКом» Романа Кравцова, вступление в ассоциацию позволит применить накопленные компетенции и технологии. «Наша компания сегодня активно развивает цифровую инфраструктуру и участвует в реализации мероприятий цифровой трансформации материнской компании – ОАО «РЖД». При этом наша стратегия предполагает деятельность и за пределами железных дорог, в интересах всей отрасли. Так, мы уже прорабатываем совместные проекты с участниками ассоциации. В этом году запустили пилотирование цифровых сервисов для перевозки груза от морского порта до логистического хаба. Пилотные испытания подтвердили целесообразность создания бесшовной инфокоммуникационной среды и эффективность платформенных решений на разных видах транспорта», - рассказал Роман Кравцов.

Генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов отметил, что сотрудничество предприятия с ассоциацией позволит достичь лидерства России в сфере трансграничной логистики, в частности, в секторе электронной коммерции направления Китай-Россия-Европа. «Наша общая задача – это создание конкурентного преимущества. Мы можем стать ведущим транзитным пространством, объединяющим центры мировой экономики. Одним из основных способов нашего взаимодействия с ассоциацией является создание цифровых продуктов в сфере логистики с использованием накопленной экспертизы «Почты России» в сфере ИТ и опытом ведущих транспортных компаний России», - добавил Николай Подгузов.

Как отметил заместитель генерального директора ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Никита Данилов, вступление национального провайдера аэронавигационного обслуживания в Ассоциацию в первую очередь преследует цель содействовать реализации транзитного потенциала России. «В контексте деятельности нашей организации речь идет об обслуживании потоков воздушного движения из Европы, Северной Америки и Юго-Восточной Азии. Это, безусловно, имеет стратегическое значение, учитывая, что Российская Федерация выступает в качестве соединительного моста, тем самым реализуя свой транзитный потенциал», − резюмировал Никита Данилов.

Вице-президент по логистике Группы НЛМК Сергей Лихарев заключил, что ассоциация «Цифровой транспорт и логистика», ориентированная на обмен лучшими практиками применения цифровых технологий в транспортной отрасли, будет способствовать превращению цифровизации из моды в средство реального повышения эффективности и конкурентоспособности российского бизнеса.

Ранее ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» подписала соглашения о сотрудничестве с портом Гамбург и российским Национальным союзом экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ).

ИСТОЧНИК KP.RU