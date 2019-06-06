Папа Римский Франциск примет Владимира Путина в июле

СЕГОДНЯ 11:54 2019-06-06T11:54:55+03:00

Ранее в Кремле сообщили о планах президента России посетить Италию, однако точных дат не назвали

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Папа Римский Франциск примет президента России Владимира Путина 4 июля в Ватикане в ходе визита российского лидера в Италию. Об этом в четверг, 6 июня, сообщает агентство AFP со ссылкой на пресс-секретаря понтифика Алессандро Джизотти.

"Я могу подтвердить, что святой отец [Папа Франциск] примет на аудиенции в Ватикане президента Российской Федерации Владимира Путина 4 июля", - отметил Джизотти. Пресс-служба Кремля, в свою очередь, ранее сообщала о планах президента посетить Италию, однако о датах визита и планах Путина посетить Ватикан не сообщалось.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Папа Римский уже изъявлял желание посетить Россию. В мае этого года делегация римского епископата во главе с генеральным викарием Рима кардиналом Анджело Де Донатисом посетила Москву, где представители католической церкви встретились с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

ИСТОЧНИК KP.RU