2019-06-06T11:57:05+03:00
Общество

Топилин предложил ввести пособия для российских детей до 18 лет

Глава Минтруда считает, что нужно помогать семьям исходя из надобности
Григорий ЛЕОРДА
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Максим Топилин.Максим Топилин.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Глава Министерства труда Максим Топилин предложил предложил ввести в России пособие для детей до 18 лет. При этом конечная сумма будет зависеть от конкретных нужд семьи. Чиновник озвучил идею на пленарной сессии "Демографические вызовы XXI века: как повысить рождаемость и вернуть здоровье детям?" Петербургского международного экономического форума.

"Еще один очень важный момент: мы сосредоточили материальную поддержку семей в возрасте ребенка до трех лет. После трех лет существуют программы поддержки детей только на региональном уровне, и это пособие очень низкое <…> Нам нужно сделать пособие до 18 лет, безусловно, по нуждаемости. Это мера поддержки, над которой нам стоит подумать", - приводит слова Топилина ТАСС.

Отметим, глава Минтруда также заявил, что не понимает логики авторов идеи "отцовского капитала" - выплаты папам по рождению третьего ребенка. С его слов, существующий материнский капитал уже мера помощи семьи, а не только матери. Так что введение отдельных выплат, по его мнению, не целесообразно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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