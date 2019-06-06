2019-06-06T12:34:53+03:00
Общество

Минздрав России хочет продлить детство до 21 года

Мера может сдвинуть возраст для продажи алкоголя
Григорий ЛЕОРДА
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Татьяна Яковлева (в центре). Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиТатьяна Яковлева (в центре). Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Министерство здравоохранения обсуждает возможность поправок в российское законодательство. Ведомство намерено немного увеличить возраст вступления во взрослую жизнь. Об этой идее рассказала первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева на сессии "Демографические вызовы XXI века: Как повысить рождаемость и вернуть здоровье детям?" Петербургского международного экономического форума.

Минздраве России сегодня идут разговоры о том, чтобы повысить порог детства до 21 [года]. В первую очередь нас волнуют употребление алкоголя, табака до 21 года, а значит, это профилактика вредных привычек и это здоровье наших будущих мам и пап", - приводит слова чиновницы ТАСС.

Отметим, среди прочего на форуме обсуждали другие темы детства. Так, глава Министерства труда Максим Топилин предложил ввести в России пособие для детей до 18 лет. При этом конечная сумма будет зависеть от конкретных нужд семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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