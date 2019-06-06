2019-06-06T13:12:55+03:00
Политика

В Кремле подтверждают подготовку поездки Путина в Ватикан

Папа Римский Франциск примет российского лидера в июле
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Папа Римский ФранцискПапа Римский ФранцискФото: REUTERS
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В Кремле идет подготовка к поездке президента России Владимира Путина в Ватикан, однако речи о визите Папы Римского Франциск в Москву пока нет. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет», - ответил Песков на вопрос о приглашении понтифика в Россию, подчеркнув, что на данный момент обсуждается визит Путина в Ватикан. «Вы забегаете вперед», - добавил представитель Кремля.

Напомним, накануне, агентство AFP со ссылкой на пресс-секретаря понтифика Алессандро Джизотти, сообщило, что Папа Римский примет российского лидера 4 июля в Ватикане в ходе визита Путина в Италию. В мае этого года делегация римского епископата во главе с генеральным викарием Рима кардиналом Анджело Де Донатисом посетила Москву и встретилась с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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