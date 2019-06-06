Папа Римский одобрил изменение текста молитвы "Отче наш"
Папа Римский Франциск утвердил третье издание богослужебной книги "Римский миссал". Об этом сообщает итальянское католическое издание Avvenire.
В новой редакции книги, в частности, внесены изменения в текст молитвы "Отче наш" на итальянском языке. По данным издания, о решении понтифика сообщил кардинал Гуалтьерро Бассетти. Отныне слова молитвы "не введи нас во искушение" будут заменены на "не дай нам поддаться искушению".
Отмечается, что новый перевод вступит в силу в течение нескольких месяцев. Работа над изменениями при этом велась в течение более 16 лет, сообщает издание.
О необходимости внесения изменений в текст молитвы "Отче Наш" Папа Римский впервые заявил в 2017 году. Тогда понтифик отметил, что фраза которая гласит "не позволь нам поддаться искушению", является неточной, поскольку Бог не приводит людей к греху.
ИСТОЧНИК KP.RU