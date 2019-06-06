2019-06-06T14:51:05+03:00
В мире

Папа Римский одобрил изменение текста молитвы "Отче наш"

О необходимости внесения изменений понтифик заявлял еще в 2017 году
Александр ДЖУМАЕВ
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Папа Римский одобрил изменение текста молитвы "Отче наш"Папа Римский одобрил изменение текста молитвы "Отче наш"Фото: REUTERS
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Папа Римский Франциск утвердил третье издание богослужебной книги "Римский миссал". Об этом сообщает итальянское католическое издание Avvenire.

В новой редакции книги, в частности, внесены изменения в текст молитвы "Отче наш" на итальянском языке. По данным издания, о решении понтифика сообщил кардинал Гуалтьерро Бассетти. Отныне слова молитвы "не введи нас во искушение" будут заменены на "не дай нам поддаться искушению".

Отмечается, что новый перевод вступит в силу в течение нескольких месяцев. Работа над изменениями при этом велась в течение более 16 лет, сообщает издание.

О необходимости внесения изменений в текст молитвы "Отче Наш" Папа Римский впервые заявил в 2017 году. Тогда понтифик отметил, что фраза которая гласит "не позволь нам поддаться искушению", является неточной, поскольку Бог не приводит людей к греху.

ИСТОЧНИК KP.RU

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