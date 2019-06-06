2019-06-06T16:20:18+03:00
Экономика

ПМЭФ-2019: главы Поморья и Поволжья подписали соглашение о сотрудничестве

Оно распространится на торгово-экономическую, энергетическую, научно-техническую сферы
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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В рамках ПЭМФ 6 июня прошло подписание десятков соглашений, среди которых немаловажным для дальнейшего развития двух регионов - Архангельской и Ульяновской областей - стало соглашение о взаимном сотрудничестве. Главы регионов - губернатор Архангельской области Игорь Орлов и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов - подписали документ, предусматривающий взаимодействие областей в торгово-экономической, энергетической, научно-технической, культурной и иных сферах.

Как отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, два региона связывают многолетние дружеские отношения, и сегодня, 6 июня это сотрудничество обрело документальную форму.

- У нас много общих дел. Те направления деятельности, которые обозначены в соглашении, позволят сделать очередной шаг вперёд в деле формирования инвестиционной привлекательности наших регионов, достижения целей национальных проектов, в интересах жителей наших областей, - заверил Игорь Орлов.

Действительно, накопленный опыт у областей огромный и есть, чем поделиться с коллегами. В числе приоритетных направлений - промышленное производство, сельское хозяйство, торговля, строительство, транспорт, а также здравоохранение, охрана окружающей среды, образование, наука, культура и спорт.

В свою очередь, Сергей Морозов пообещал, что уже в ближайшее время побывает в Архангельской области, чтобы перенять положительный опыт развития региона и реализовать его на берегах Волги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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