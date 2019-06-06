В Госдуме прокомментировали отказ Рады принять отставку главы МИД Украины

СЕГОДНЯ 18:05 2019-06-06T18:05:54+03:00

По словам Виктора Водолацкого, парламент незалежной пытается показать, что у Зеленского нет политической силы

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Парламент Украины отклоняют поручения и предложения действующего президента незалежной Владимира Зеленского для того, чтобы показать, что украинский лидер не имеет политического веса. Таким образом Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал отказ Рады принять отставку украинского министра иностранных дел Павла Климкина.

«Верховная рада жёстко заняла деструктивную позицию в отношении действующего президента Владимира Зеленского, и все его предложения и поручения полностью отклоняются (…) Депутаты хотят показать голосовавшим за Зеленского гражданам, что он не имеет политического веса», - приводит RT слова Водолацкий, который подчеркнул, что украинский парламент стоит в оппозиции президенту.

Напомним, 6 июня Рада отклонила внесенные Зеленским постановления об освобождении от должности главы украинского МИД, министра обороны Украины Степана Полторака и начальника Службы безопасности страны Василия Грицака

ИСТОЧНИК KP.RU