2019-06-06T18:15:55+03:00
Политика

Националисты забросали файерами дом Порошенко

Акцию проводит организация «Громадський контроль чесна країна» («Общественный контроль - честная страна»)
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Националисты забросали файерами дом ПорошенкоНационалисты забросали файерами дом ПорошенкоФото: REUTERS
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Дом экс-главы Украины Петра Порошенко в поселке Козин под Киевом забросали файерами.

На данный момент известно, что акцию проводит организация «Громадський контроль чесна країна» («Общественный контроль - честная страна»). Рядом с домом Порошенко собрались около 60 человек с флагами запрещенного в России «Правого сектора», а также государственным флагом Украины.

Протестующие требуют расследования участия экс-политика в скандале с хищениями в «Укроборонпроме». В противном случае они обещают устроить бессрочную акцию, сообщает «Страна.ua».

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Петр Порошенко потребовал, чтобы действующий президент Украины Владимир Зеленский объяснился по поводу возможного снятия блокады Донбасса. По словам бывшего президента Украины, «это предательство национальных интересов».

Порошенко подписал закон об исключительности украинского языка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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