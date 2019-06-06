Националисты забросали файерами дом Порошенко

СЕГОДНЯ 18:09 2019-06-06T18:15:55+03:00

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Дом экс-главы Украины Петра Порошенко в поселке Козин под Киевом забросали файерами.

На данный момент известно, что акцию проводит организация «Громадський контроль чесна країна» («Общественный контроль - честная страна»). Рядом с домом Порошенко собрались около 60 человек с флагами запрещенного в России «Правого сектора», а также государственным флагом Украины.

Протестующие требуют расследования участия экс-политика в скандале с хищениями в «Укроборонпроме». В противном случае они обещают устроить бессрочную акцию, сообщает «Страна.ua».

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Петр Порошенко потребовал, чтобы действующий президент Украины Владимир Зеленский объяснился по поводу возможного снятия блокады Донбасса. По словам бывшего президента Украины, «это предательство национальных интересов».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708896" frameborder="0"></iframe> Порошенко подписал закон об исключительности украинского языка.

ИСТОЧНИК KP.RU