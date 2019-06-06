Порошенко потребовал, чтобы Зеленский объяснился по поводу возможного снятия блокады Донбасса

СЕГОДНЯ 00:29 2019-06-06T00:46:54+03:00

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Экс-лидер Незалежной Петр Порошенко потребовал от своего преемника, действующего президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот публично объяснил, кто ему позволил снимать экономическую блокаду с Донбасса. Об этом шла речь во время заседания трехсторонней Контактной группы по урегулированию конфликта.

На своей странице в Facebook Порошенко сообщил, что он был «обеспокоен неожиданной новостью» о том, что по итогам переговоров в Минске украинская сторона выразила готовность отменить ограничения в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

«Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины. Реализация российского сценария в Донбассе – это предательство национальных интересов нашего государства и памяти о тысячах украинских патриотов, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины!» - написал Порошенко.

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, ранее другой бывший президент страны – Леонид Кучма, который в Минске выступил в качестве представителя Киева, – ранее рассказал, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно.

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ИСТОЧНИК KP.RU