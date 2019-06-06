СЕГОДНЯ 18:23 2019-06-06T18:23:43+03:00

В «Нафтогаз» сообщили о нехватке средств для закупки газа на зиму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Если Киев продолжит импортировать на 20 процентов больше газа, чем в прошлом году, то может обеспечить уровень в 20 миллиардов кубометров, который необходим, если Россия с 2020 года прекратит транзит через территорию незалежной, но из-за нехватки средств это может стать невозможным. Об этом сообщил глава НАК «Нафтогаз» Украины Андрей Коболев.

«Если проблему ликвидности не решить в ближайшие недели, закупить газ в достаточных объемах будет невозможно. Ситуация требует срочного внимания на высшем уровне», - написал Коболев в Facebook.

Ранее, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Москва не отказывается от пролонгации договора с Киевом по транзиту газа, но прежде всего необходимо решить ряд вопросов, в том числе, каким образом будет управляться газотранспортная система Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU