В «Нафтогаз» сообщили о нехватке средств для закупки газа на зиму
Если Киев продолжит импортировать на 20 процентов больше газа, чем в прошлом году, то может обеспечить уровень в 20 миллиардов кубометров, который необходим, если Россия с 2020 года прекратит транзит через территорию незалежной, но из-за нехватки средств это может стать невозможным. Об этом сообщил глава НАК «Нафтогаз» Украины Андрей Коболев.
«Если проблему ликвидности не решить в ближайшие недели, закупить газ в достаточных объемах будет невозможно. Ситуация требует срочного внимания на высшем уровне», - написал Коболев в Facebook.
Ранее, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Москва не отказывается от пролонгации договора с Киевом по транзиту газа, но прежде всего необходимо решить ряд вопросов, в том числе, каким образом будет управляться газотранспортная система Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU