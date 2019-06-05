СЕГОДНЯ 15:22 2019-06-05T15:22:44+03:00

Медведев: РФ не отказывается от пролонгации договора с Киевом по транзиту газа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Москва не отказывается от пролонгации договора с Киевом по транзиту газа, но прежде всего необходимо решить ряд вопросов, в том числе, каким образом будет управляться газотранспортная система Украины. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини в среду, 5 июня.

«Мы не отказывались от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута", - сказал глава российского правительства, подчеркнув, что сотрудничество должно быть прагматичным, взаимовыгодным и основанным на нормальных коммерческих отношениях, а Киев должен предоставить приемлемые тарифы на газ.

Медведев отметил, что «сотрудничество должно развиваться, если для этого сложится необходимый фон - то есть на фоне отказа от всякого рода бесконечных судебных споров, которые никуда не ведут, а только загоняют ситуацию в тупик».

Ранее глава «Газпром» Алексей Миллер в ходе встречи Медведевым заявил о готовности продлить контракт на транзит российского газа через территорию Украины на основании уже действующего соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU