Администрация Зеленского заявила о политической безответственности Рады
Заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка заявил об отказ Верховной рады включить в повестку дня президентский законопроект. Его суть заключается в введении уголовной ответственности за незаконное обогащение является местью главе государства и украинскому народу.
- Этот закон нужен был, в первую очередь, антикоррупционных органам, которые получили бы эффективный инструмент для того, чтобы наказать коррупционеров, соответственно, это нужно было украинцам, - отметил Рябошапка.
Он подчеркнул, что за внесение законопроекта в повестку дня проголосовали 205 депутатов при необходимом минимуме 226 человек, сообщает "РИА-Новости".
При этом Руслан Рябошапка считает политической безответственностью отказ Рады рассмотреть законопроект президента.
- То, что сделал сегодня парламент - это политическая безответственность, это своего рода месть не только президенту Зеленскому, а в первую очередь украинцам, которые требуют справедливости и наказания коррупционеров, - подытожил замглавы администрации президента.
Руслан Рябошапка подчеркнул, что инициатива президента по введению гражданской конфискации и уголовной ответственности за незаконное обогащение будет внесена в парламент нового созыва.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Верховная Рада отказалась принять отставку главы МИД Украины Климкина. Ранее постановление об освобождении от должности министра иностранных дел в парламент внес президент Назалежной.
ИСТОЧНИК KP.RU