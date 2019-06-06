2019-06-06T20:24:53+03:00
В мире

Администрация Зеленского заявила о политической безответственности Рады

Руслан Рябошапка подчеркнул, что государственный орган отказался включать в повестку дня президентский законопроект
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Администрация Зеленского заявила о политической безответственности РадыАдминистрация Зеленского заявила о политической безответственности РадыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка заявил об отказ Верховной рады включить в повестку дня президентский законопроект. Его суть заключается в введении уголовной ответственности за незаконное обогащение является местью главе государства и украинскому народу.

- Этот закон нужен был, в первую очередь, антикоррупционных органам, которые получили бы эффективный инструмент для того, чтобы наказать коррупционеров, соответственно, это нужно было украинцам, - отметил Рябошапка.

Он подчеркнул, что за внесение законопроекта в повестку дня проголосовали 205 депутатов при необходимом минимуме 226 человек, сообщает "РИА-Новости".

При этом Руслан Рябошапка считает политической безответственностью отказ Рады рассмотреть законопроект президента.

- То, что сделал сегодня парламент - это политическая безответственность, это своего рода месть не только президенту Зеленскому, а в первую очередь украинцам, которые требуют справедливости и наказания коррупционеров, - подытожил замглавы администрации президента.

Руслан Рябошапка подчеркнул, что инициатива президента по введению гражданской конфискации и уголовной ответственности за незаконное обогащение будет внесена в парламент нового созыва.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Верховная Рада отказалась принять отставку главы МИД Украины Климкина. Ранее постановление об освобождении от должности министра иностранных дел в парламент внес президент Назалежной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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