В Канзасе суд приговорил россиянку к семи годам тюрьмы за похищение своих детей

СЕГОДНЯ 01:15 2019-06-07T01:22:24+03:00

Суд приговорил к тюрьме россиянку за вывоз из США ее детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В американском штате Канзас россиянку Богдану Осипову 6 июня приговорили к тюремному заключению сроком на семь лет за похищение и вывоз собственных детей за пределы США. Решение принял федеральный окружной суд города Уичито.

"Приговор объявлен - это 84 месяца тюремного заключения, три года пребывания под надзором, а также штраф, компенсация ущерба в размере $18 100 и дополнительный сбор в $300", - рассказал ТАСС сотрудник суда.

Ранее суд присяжных Уичито признал 38-летнюю Осипову виновной в вывозе детей за пределы США, а также по двум пунктам статьи "Вымогательство международного масштаба, связанное с похищением людей".

Россиянка была арестована в сентябре 2017 года по иску бывшего супруга, отца двух младших ее детей, отставного военнослужащего США Брайана Мобли.

Напомним, сайт kp.ru уже рассказывал историю Богданы. Девушка приехала в США 15 лет назад по студенческой программе. Там она вышла замуж, получила американское гражданство и родила сына, но вскоре брак распался. В 2013-м году вышла замуж второй раз за бывшего военнослужащего Брайана Патрика Мобли, от которого она родила двух девочек. Младшую дочку Осипова рожала в родном Калининграде, куда вернулась со всеми детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU