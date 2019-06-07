2019-06-07T03:14:21+03:00
Общество

Стали известны причины госпитализации беременной Симоньян

Главреда RT врачи оставляют в больнице на сутки на сохранение
Юлия ДИВЕЕВА
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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Фото: из личного архиваГлавный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Фото: из личного архива
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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, почему была госпитализирована после встречи с кандидатом в Московскую городскую думу, юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь.

"Пока меня госпитализируют на сутки... Угроза прерывания беременности, что может быть на 18 неделе?" - сказала Симоньян в интервью Интерфаксу.

Она отметила, что не знает, насколько серьезно ее состояние, но врачи настаивают на амбулаторном наблюдении.

Как писал ранее сайт kp.ru, главный редактор телеканала Russia Today в своих соцсетях описала встречу с оппозиционной активисткой. По ее словам, Соболь знала, что она приглашена на радиостанцию "Эхо Москвы" и караулила ее у здания редакции с включенной камерой. По словам Симоньян, девушка не приняла отказ давать интервью без предварительной договоренности и преследовала ее в коридорах редакции.

В итоге сотрудники радиостанции спрятали главреда RT в одном из кабинетов. Запланированный эфир был сорван.

ИСТОЧНИК KP.RU

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