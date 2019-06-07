Павел Дуров отказался на месяц от еды

СЕГОДНЯ 06:45 2019-06-07T06:47:39+03:00

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Павел Дуров решил на месяц отказаться от употребления пищи. Об этом он сообщил в четверг в своем официальном канале в социальной сети.

Создатель мессенджера Telegram рассказал, что ранее ограничил свой рацион рыбой и морепродуктами,а теперь переходит к более радикальным испытаниям организма.

“Последние шесть дней я только пил воду и чувствую себя прекрасно. Я верю, что во время поста мне удастся придумать новые отличные идеи для Telegram, и это принесет пользу миллионам пользователей",- поделился Дуров.

Ограничения на некоторые продукты основатель мессенджера ввел для себя еще год назад. Под запретом оказались глютен, молочные продукты, яйца и фруктоза. Также он тренируют силу воли, плавая в ледяной воде, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал, что Дуров раскритиковал приложение WhatsApp за серьезные проблемы с безопасностью. Он указал на то, что в программе одна критическая уязвимость каждый раз сменяет другую. При этом запустить приложение в безопасном режиме на территории США, по мнению Дурова, довольно нелегко.

ИСТОЧНИК KP.RU