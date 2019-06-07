2019-06-07T09:09:56+03:00
В мире

Wikileaks: США подготовили новые обвинения против Ассанжа

Крайний срок их выдвижения истекает 14 июня
Марина ВЕНЦОВА
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США подготовили новые обвинения против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаСША подготовили новые обвинения против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаФото: REUTERS
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Министерство юстиции Соединенных Штатов подготовило новые обвинения против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, дедлайн для выдвижения которых истекает 14 июня.

Ключевым свидетелем стал осужденный мошенник - бывший информатор ФБР Сигурдур Тордарсон. Его приговорили к тюремному заключению за фабрикацию документов под именем Ассанжа, мошенничество и педофилию.

«Министерство юстиции Трампа настолько отчаянно пытается обосновать свое дело против Ассанжа, что использует в качестве звездного свидетеля социопата, осужденного мошенника и сексуального преступника, вовлеченного в операцию по захвату ФБР против WikiLeaks», - говорится в сообщении организации в «Твиттере».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Лондонский суд 1 мая приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения из-под стражи. В тоже время США было предложено юридически обосновать запрос на экстрадицию журналиста. 2 июня появилась информация о том, что Минюст США передумал обвинять Ассанжа в утечке ряда сверхсекретных данных Центрального разведывательного управления.

Джулиан Ассанж в отделении полиции после задержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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