2019-06-02T21:29:39+03:00
Политика

США передумали обвинять Ассанжа в утечке секретных данных ЦРУ

Для возбуждения дела американцам придется признать подлинность опубликованных журналистом документов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Минюст США не будет обвинять Ассанжа в утечке данных ЦРУМинюст США не будет обвинять Ассанжа в утечке данных ЦРУФото: REUTERS
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Министерство юстиции Соединенных Штатов передумало выдвигать обвинения в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа за его причастность к публикации ряда сверхсекретных данных Центрального разведывательного управления.

Во-первых, у прокуроров недостаточно времени, поскольку по закону об экстрадиции, это необходимо сделать в течение 60 дней с момента вынесения первого приговора, а журналист сейчас находится за границей - в Лондоне. Во-вторых, в случае выдвижения обвинений властям США придется признать подлинность распространенных Ассанжем обвинений, а они никогда ее не подтверждали.

Экс-помощник генпрокурора по нацбезопасности Минюста Мэри Маккорд рассказала газете Politico, что обсуждение данного дела в суде обернется для ЦРУ рассекречиванием еще большего объема информации.

Сайт kp.ru писал о том, что 1 мая Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения из-вод стражи, а Соединенным Штатам были предложено юридически обосновать запрос на экстрадицию журналиста.

4 предательства в жизни Ассанжа.В жизни Джулиана Ассанжа что-то явно пошло не так. Семь лет в посольстве Эквадора, теперь тюрьма, а на горизонте - смертная казнь. Но кто такой этот Ассанж? Герой? Или все-таки террорист?

ИСТОЧНИК KP.RU

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