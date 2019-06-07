В Подмосковье 11-летняя школьница забеременела от 47-летнего мужчины

СЕГОДНЯ 09:42 2019-06-07T09:48:46+03:00

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В городском округе Лыткарино Московской области четырехклассница забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана. Об этом «КП» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, накануне соответствующее заявление в полицию написала мать юной школьницы. В ходе проверки было установлено, что с начала года тогда еще 10-летняя девочка неоднократно вступала в половые отношения с мужчиной. В настоящее время она находится на 23-й неделе беременности.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в начале апреля текущего года 14-летняя школьница родила ребенка прямо у себя дома. Причем о своей беременности ученица восьмого класса узнала непосредственно в момент появления на свет ее дочери. Девочка была в таком шоке, что даже хотела спрятать младенца под диван, чтобы никто не узнал о случившемся.

ИСТОЧНИК KP.RU