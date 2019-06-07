2019-06-07T10:13:40+03:00
Политика

США опасаются, что Россия в одностороннем порядке установит границы шельфа в Арктике

При этом в Пентагоне подчеркнули, что Москва "в большинстве случаев" следовала международному праву
Марина ВЕНЦОВА
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Пентагон опасается, что РФ в одностороннем порядке установит границы шельфа в АрктикеПентагон опасается, что РФ в одностороннем порядке установит границы шельфа в АрктикеФото: EAST NEWS
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Соединенные Штаты опасаются, что Россия произвольно установит границы своего континентального шельфа в Арктике. Как говорится в обнародованной в пятницу, 7 июня, стратегии Пентагона, такие шаги могут быть предприняты Москвой, если международные организации совершат невыгодные для РФ решения по данному вопросу.

«Россия может принять решение в одностороннем порядке установить эти границы, если процедуры (определения границ в международных организациях) будут не в их пользу, и применить свой военный потенциал для предотвращения доступа к оспариваемым водам и ресурсам Арктики», - говорится в документе.

При этом подчеркивается, что до сих пор Москва в целом следовала международному законодательству, а также процедурам в вопросе определения границ континентального шельфа.

Глава Роснедр Евгений Киселев, как ранее писал сайт kp.ru, отмечал, что подкомиссия ООН в рамках рассмотрения заявки России на расширение шельфа Арктики заявила о геологической принадлежности территорий, включенных в расширенные границы континентального шельфа, к структурам продолжения шельфа и континента РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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