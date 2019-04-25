2019-04-25T17:56:07+03:00
Туризм

Полетят ли чартеры в Египет в 2019 году

Российские эксперты проверили аэропорты на Красном море на безопасность. В то же время власти Страны пирамид продлили режим ЧС еще на три месяца
Юлия СМИРНОВА
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Осенние каникулы в Египте выглядят вполне правдоподобно. С другой стороны, никаких официальных решений пока нетОсенние каникулы в Египте выглядят вполне правдоподобно. С другой стороны, никаких официальных решений пока нетФото: Алексей БУЛАТОВ
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На майские праздники российские туристы откроют пляжный сезон на Средиземке, скоро, глядишь, и Черное море прогреется. Но всё это не отменяет вопроса, волнующего многих отпускников: когда же снова будут летать чартеры на Красное море?

В последнее время в интернете все чаще звучит конкретная дата: чартеры из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут запустить уже в октябре 2019 года. Называют её со ссылкой на разные источники в египетской авиации и российском турбизнесе. С точки зрения сезона и погоды это было бы логично. Летом и других мест под солнцем много, а вот поздней осенью и зимой недорогие египетские курорты всегда были палочкой-выручалочкой.

Но что происходит в реальности?

В начале апреля министр иностранных дел Сергей Лавров встречался в Каире с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас Сиси. Тогда Лавров заявил, что прямое авиасообщение между Россией и курортами Египта может быть возобновлено уже в ближайшее время.

И действительно: уже 16 апреля, через десять дней после встречи, российские эксперты по авиационной безопасности отправились на Красное море, проверять курортные аэропорты. Изучать планировали абсолютно все этапы обеспечения безопасности пассажиров и багажа как при вылете, так и в залах прилёта. Официально о результатах инспекции пока не объявили. Но именно по её итогам, по идее, могут принять решение о возобновлении чартерных рейсов.

В последнее время в интернете все чаще звучит конкретная дата: чартеры из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут запустить уже в октябре 2019 года Фото: EAST NEWS

В последнее время в интернете все чаще звучит конкретная дата: чартеры из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут запустить уже в октябре 2019 годаФото: EAST NEWS

Напомню, что авиасообщение между Россией и Страной пирамид было закрыто осенью 2015 года после крушения российского лайнера над Синаем. Причиной трагедии был теракт. Регулярные рейсы из Москвы в Каир возобновили в апреле 2018 года. Между указом Президента и первым полётлм прошло три месяца. Так что, скорее всего, и сейчас можно говорить об аналогичных сроках: если эксперты по итогам проверки дадут добро, то будет принято решение на высшем уровне - и тогда к осени и правда могут стартовать чартеры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Есть и другой фактор: на летний сезон чартерные программы туроператоров и авиакомпаний уже расписаны, самолёты заняты. Так что и бизнесу выгоднее планировать возвращение на Красное море с осени. В общем, осенние каникулы в Египте выглядят вполне правдоподобно. С другой стороны, никаких официальных решений пока нет, и все прогнозы - это гадание на кофейной гуще по-восточному.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Власти Египта только что продлили режим чрезвычайного положенияв стране на три месяца. Он был введен год назад после терактов. На севере Синайского полуострова, на границе с Израилем и сектором Газа, действует также комендантский час (впрочем, туристы в эти места не ездят).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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