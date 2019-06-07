Шредер: на отношение Дании к «Северному потоку – 2» влияет давление США

СЕГОДНЯ 12:35 2019-06-07T12:35:49+03:00

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Нежелание Дании рассматривать уже третью заявку компания Nord Stream 2 AG по третьему варианту маршрута трубопровода «Северный поток – 2» противоречит европейскому праву. Соответствующие заявление сделал председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер, подчеркнув, что причины такого поведения Копенгагена «хорошо известны» - это политическое давление со стороны США.

«Дания ставит себя в противовес странам партнерам - Германии и Европейскому союзу. И (это) действительно противоречит обеспечению устойчивых и безопасных поставок природного газа», - сказал он, добавив, что «это противоречие действующему европейскому праву, ибо соглашения нет и непонятно почему разрешение на строительство до сих пор не получено».

Шредер также выразил надежду, что после выборов в Дании появится возможность для конструктивного диалога. Напомним, ранее компания Nord Stream 2 AG подала Данию заявку уже по третьему варианту маршрута трубопровода, однако Копенгаген до сих пор затягивает с ответом.

ИСТОЧНИК KP.RU