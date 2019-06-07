Песков: у Путина в планах пока нет контактов с Зеленским

СЕГОДНЯ 13:51 2019-06-07T13:51:51+03:00

Песков сообщил, что пока в планах Путина нет контактов с Зеленским Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в планах президента России Владимира Путина пока нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Пока в планах нет", - сказал представитель Кремля. Песков добавил, что разные заявления звучат из Киева. "Мы живем во время легких способов распространения разных заявлений, но судить надо по делам", - подчеркнул он.

Пресс-секретарь Путина добавил, что после того, как в Кремле полностью будет сформулировано понимание того, что действительно имеет в виду Киев в плане выполнения минских договоренностей, а также в плане нормализации двусторонних отношений между Россией и Украиной, в таком случае уже можно будет говорить о чем-то конкретном. "Пока никакой конкретики нет", - подытожил он.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Зеленский после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе во вторник, 4 июня, заявил, что Киев готов вести переговоры с Москвой и выполнять Минские договоренности, однако прежде Украина должна стать сильнее в политическом и военном плане.

ИСТОЧНИК KP.RU