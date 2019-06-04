2019-06-04T18:44:34+03:00
Политика

Зеленский: Киев готов вести переговоры с Москвой и выполнять Минские договоренности

Однако президент незалежной заявил, что прежде Украина должна быть способна защищать себя
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленский: Киев готов вести переговоры с Москвой и выполнять Минские договоренностиЗеленский: Киев готов вести переговоры с Москвой и выполнять Минские договоренностиФото: REUTERS
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Киев готов вести переговоры с Москвой и выполнять Минские договоренности, однако прежде Украина должна стать сильнее в политическом и военном плане. Соответствующие заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский после встречи с генеральным секретарем ООН Йенсом Столтенбергом в Брюсселе во вторник, 4 июня.

«Мы готовы вести переговоры с РФ, готовы выполнять Минские договоренности. Тем не менее, прежде мы должны быть способными защищать себя, стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле», - сказал глава незалежной.

Напомним, 3 июня, Зеленский заявил, что у Украины есть «действительно конкретные предложения и новые решения» по урегулированию конфликта в Донбассе. Незадолго до этого в Кремле попросили Киев не придумывать ничего нового, поскольку «все написано на бумаге» в Минских договоренностях. Позже в Совфеде РФ сообщили, что готовы рассмотреть украинские предложения, но, если они будут действительно новые и без «зацикленности на прежней тупиковой позиции».

ИСТОЧНИК KP.RU

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