2019-06-07T14:36:21+03:00
Общество

Путин подписал закон о предельных отпускных ценах на жизненно важные лекарства

Согласно документу, зарегистрированная предельная отпускная цена на них может быть увеличена один раз в календарный год
Марина ВЕНЦОВА
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Путин подписал закон о предельных отпускных ценах на лекарстваПутин подписал закон о предельных отпускных ценах на лекарстваФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства снижать на них цену, если стоимость препаратов сократилась в иностранной валюте в стране производителя, а также при снижении цен на референтные лекарства. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, данным законом устанавливается, что зарегистрированная предельная отпускная цена на жизненно важные лекарственные препараты может быть увеличена только один раз в календарный год.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в Министерстве здравоохранения РФ сообщили, что в 2019 году производители жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) могут увеличить цены только на уровень инфляции. В ведомстве пояснили, что в отношении медикаментов, включенных в перечень ЖНВЛП, осуществляется государственное регулирование цен.

В среднем по нашей стране за первые девять месяцев 2018 года цены на жизненно важные лекарственные препараты повысились на 1,8%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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