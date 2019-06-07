Путин: модель мировых торговых отношений находится в кризисе

СЕГОДНЯ 14:56 2019-06-07T15:08:55+03:00

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Нынешняя модель международных торговых отношений находится в кризисе, поскольку идут торговые войны и растет протекционизм. Соответствующие заявление сделал президент России Владимир Путин, отметив, что глобальная торговля перестала быть безусловным двигателем мировой экономики, а новый двигатель еще не заработал.

«Несмотря на формальный рост глобальной экономики, нынешняя модель международных торговых отношений находится в кризисе (…) По сути, глобальная торговля перестала быть безусловным двигателем мировой экономики, а новый двигатель, роль которого должны были сыграть суперсовременные технологии, пока еще проходит отладку и не заработал на полную мощность. Более того, мировая экономика вошла в период торговых войн и растущего уровня протекционизма — прямого и скрытого» — заявил российский лидер

При этом, Путин отметил, что «развитие России просто в силу ее масштаба, истории, культуры, человеческого потенциала и экономических возможностей не может строиться вне глобального контекста, без соотнесения внутренней, национальной и мировой повестки».

Соответствующие заявление российский президент сделала в рамках пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме, трансляцию которого ведет KP.RU.

Путин и Си Цзиньпин на ПМЭФ: прямая трансляция.В эти минуты Владимир Путин выступает на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. После российского президента слово возьмут руководители Китая и Болгарии

ИСТОЧНИК KP.RU