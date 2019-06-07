2019-06-07T15:24:16+03:00
В мире

Россия просит Великобританию допустить российские СМИ к расследованию ЧП в Солсбери

Посольство РФ направило официальное письмо в лабораторию в Портон-дауне
Светлана АФАНАСЬЕВА
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Россия просит Великобританию допустить российские СМИ к расследованию ЧП в СолсбериРоссия просит Великобританию допустить российские СМИ к расследованию ЧП в СолсбериФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Посольство России в Великобритании запросило актуальную информацию по ЧП в Солсбери у лаборатории в Портон-дауне и отправило письмо с официальной просьбой допустить российских журналистов на территорию учреждения.

"Будем продолжать добиваться установления истины о произошедшем в Солсбери. Пользуясь случаем, направляем в лабораторию «Портон-Даун» письмо с просьбой дать ответы на приведенные выше вопросы. Рассчитываем также, что, коль скоро в лабораторию был допущен британский корреспондент, возможность пообщаться с руководством и экспертами этого объекта будет предоставлена и российским журналистам. Как мы понимаем, ранее в такой возможности нашим СМИ отказывали", - рассказал пресс-секретарь дипведомства в беседе с журналистами.

Недавно «Би-би-си» выпустило видеоролик о лаборатории «Портон-Даун», в котором показало, что на объекте ведутся мирные исследования опасных вирусов. По словам пресс-секретаря, это видео только усилило подозрения представителей России к этой лаборатории, ведь если там содержатся образцы отравляющих веществ, это ставит под вопрос утверждения западного руководства, что только Россия могла синтезировать яд для отравления Скрипалей.

«Есть немало дополнительных вопросов и к самой лаборатории. Когда, кто и как брал у Скрипалей пробы биоматериалов для анализа? Как обеспечивалась неприкосновенность проб от момента взятия до непосредственного начала анализа? Кто может это подтвердить?» - выразил свои сомнения представитель посольства. Он заметил, что остается без ответа слишком много вопросов по делу, и Россия продолжит добиваться установления истины.

Напомним перешедший на сторону британских спецслужб бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были предположительно отравлены в Солсбери 6 мая 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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