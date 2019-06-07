Си Цзиньпин: Китай готов делиться технологиями 5G

СЕГОДНЯ 15:55 2019-06-07T16:09:11+03:00

Председатель КНР рассказал о двусторонней встрече с Путиным, на которой обсуждался вопрос технологического партнерства [видео]

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Пекин готов делиться с партнерами технологиями, в частности сотовой связью пятого поколения (5G). Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин который отметил, что данный вопрос обсуждался в ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы с президентом Путиным говорили о совместной реализации проекта „Один пояс — один путь“. Китай готов делиться с партнерами технологиями, в частности 5G», - сказал китайский лидер и добавил, что КНР будет создавать внутри страны благоприятную бизнес-среду.

Соответствующие заявление китайский лидер сделал в рамках пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу, 7 мая.

Напомни на апрельском форуме «Один пояс - один путь» было заключено 283 соглашения на общую сумму 64 миллиарда долларов. По его итогам, российский лидер рассказал о перспективах совместной работы с Китаем над инфраструктурой континента и других направлениях взаимодействия.

Путин и Си Цзиньпин на ПМЭФ: прямая трансляция.В эти минуты Владимир Путин выступает на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. После российского президента слово возьмут руководители Китая и Болгарии

ИСТОЧНИК KP.RU