Си Цзиньпин процитировал Федора Достоевского

СЕГОДНЯ 15:59 2019-06-07T15:59:29+03:00

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин процитировал русского писателя Федора Достоевского. Знаменитая фраза прозвучала на заседании Петербургского международного экономического форума в пятницу, 7 июня.

"Как говорил Достоевский: красота спасет мир", — сказал китайский политик во время обсуждения темы сохранения экологии.

Си Цзиньпин подчеркнул, что сейчас необходимо бороться за спасение окружающей нас красоты ради всего человечества.

"В этом же славная миссия людей нашего поколения", - заявил председатель КНР.

Сайт kp.ru писал, что президент РФ Владимир Путин пригласил своего китайского коллегу на ПМЭФ-2019 еще в прошлом году во время саммита G20. Си Цзиньпин принял предложение наравне с другими главами государств, в частности, лидерами Армении. Словакии и генерального секретаря ООН. "КП" ведет трансляцию с места проведения мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU