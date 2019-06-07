Симоньян выписали из больницы после инцидента с Любовью Соболь

СЕГОДНЯ 16:52 2019-06-07T16:53:44+03:00

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Главного редактора Russia Today Маргариту Симоньян выписали из больницы после инцидента в здании редакции Радио "Эхо Москвы".

Сайт kp.ru писал о том, что журналистка должна была выступить в эфире в четверг, 7 июня. Однако у входа в здание ее встретила юрист "Фонда борьбы с коррупцией", оппозиционная активистка Любовь Соболь.

Женщина попросила Симоньян ответить на несколько вопросов, а получив отказ, продолжила преследовать беременную журналистку по коридорам редакции. При этом она снимала все происходящее на камеру и продолжала требовать ответы. В результате главреда RT спрятали в одном из кабинетов. Вскоре ей стало плохо.

Женщину выписали из больницы

Симоньян тут же вызвали "скорую помощь", которая отвезла ее в больницу. Медики поставили диагноз "угроза позднего выкидыша". Напомним, что журналистка находится на 18 неделе беременности

"Меня только что выписали. Несколько капельниц и строгий медицинский контроль - огромное спасибо врачам", - написала главред RT у себя на странице в Twitter.

При этом приложила фотографию медицинского документа, в котором говорится, что отягощённый акушерско-гинекологический анамнез развился на фоне психоэмоционального стресса.

ИСТОЧНИК KP.RU