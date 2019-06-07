2019-06-07T17:55:32+03:00
Происшествия

Суд арестовал седьмого фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ

Одним из подозреваемых оказался гендиректор строительной компании Давид Егиазарян
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Никита Белянкин погиб, защищая незнакомых ему людейНикита Белянкин погиб, защищая незнакомых ему людейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Красногорский городской суд Московской области арестовал всех ранее задержанных участников драки в поселке Путилково, в которой погиб экс-сотрудник ГРУ Никита Белянкин. Мера пресечения в отношении седьмого фигуранта дела - гендиректора строительной компании Давида Егиазаряна - была избрана в пятницу, 7 июня.

"Избрать в отношении подозреваемого Егиазаряна меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 августа", - передает ТАСС со ссылкой на постановление судьи Анатолия Мордахова.

Сайт kp.ru писал о том, что 24-летний спецназовец Никита Белянкин погиб вечером 1 июня. Молодой человек вступился за двух парней, которых избивала группа кавказцев, но вместе честной драки на кулаках получил удар ножом в сердце. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям убийство, причинение телесных повреждений и хулиганство.

В рамках расследования арестованы уже семь человек: россияне Рудик Манукян, Артур Акобян и Сурен Маркосян, а также армяне Нарек Степанян и Саак Саакян обвиняются в хулиганстве. Еще одному гражданину РФ Сергею Ходжаняну инкриминируется убийство.

Бойца спецслужб ГРУ зарезали в уличной драке в Подмосковье.Погибшему было всего 24 года. Последним местом службы была Сирия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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