Суд арестовал седьмого фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ

СЕГОДНЯ 17:54 2019-06-07T17:55:32+03:00

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Красногорский городской суд Московской области арестовал всех ранее задержанных участников драки в поселке Путилково, в которой погиб экс-сотрудник ГРУ Никита Белянкин. Мера пресечения в отношении седьмого фигуранта дела - гендиректора строительной компании Давида Егиазаряна - была избрана в пятницу, 7 июня.

"Избрать в отношении подозреваемого Егиазаряна меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 августа", - передает ТАСС со ссылкой на постановление судьи Анатолия Мордахова.

Сайт kp.ru писал о том, что 24-летний спецназовец Никита Белянкин погиб вечером 1 июня. Молодой человек вступился за двух парней, которых избивала группа кавказцев, но вместе честной драки на кулаках получил удар ножом в сердце. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям убийство, причинение телесных повреждений и хулиганство.

В рамках расследования арестованы уже семь человек: россияне Рудик Манукян, Артур Акобян и Сурен Маркосян, а также армяне Нарек Степанян и Саак Саакян обвиняются в хулиганстве. Еще одному гражданину РФ Сергею Ходжаняну инкриминируется убийство.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712451" frameborder="0"></iframe> Бойца спецслужб ГРУ зарезали в уличной драке в Подмосковье.Погибшему было всего 24 года. Последним местом службы была Сирия.

ИСТОЧНИК KP.RU