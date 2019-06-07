2019-06-07T14:02:33+03:00
Происшествия

В Подмосковье задержали еще троих участников драки, в которой был убит бывший спецназовец ГРУ

Следователи выясняют, какую роль сыграл каждый из них
Семен ЕЛЕНИН
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Убитый в уличной драке Никита Белянкин.Убитый в уличной драке Никита Белянкин.
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В Красногорске сегодня были задержаны еще трое участников драки, в которой погиб 24-летний Никита Белянкин, бывший спецназовец ГРУ, участник боевых действий в Сирии. Напомним, мужчина был убит вечером 1 июня. Он вместе с девушкой прогуливался в подмосковном Путилково, у кафе «Бирхауз» услышал крики и увидел драку. Большая группа, человек десять, избивала двух парней. Белянкин кинулся на помощь и пытался разнять дерущихся. В итоге в сутолоке кто-то нанес ему ударом ножом. Попали в сердце. Очевидцы вызвали скорую помощь. Но к моменту приезда врачей Никита уже скончался…

В среду Красногорский городской суд арестовал предполагаемого убийцу - 41-летнего торговца автозапчастями Сергея Ходжаяна. По версии следствия, именно он ударил экс-спецназовца ножом. Также под арест отправили двух участников драки - бармена из «Бирхауса» Нарека Степаняна и экономиста Сурена Маркосяна. Все трое - уроженцы Армении.

И вот - еще трое задержанных.

- В следствии считают, что эти люди также участвовали в драке, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах. - Кто и какую из них роль играл еще предстоит выяснить.

По словам источника, еще неясно, будет ли следственная группа главка СК России (делом занимается федеральный главк) просить об аресте всех трех подозреваемых. Пока с ними работают.

Стоит напомнить - ранее, во время заседания суда по аресту Ходжаяна, Степаняна и Маркосяна, следователь Алексей Титов подтвердил, что еще несколько подозреваемых продолжают находиться на свободе. По словам очевидцев, в массовой драке у «Бирхауса» принимали участие не меньше десяти человек.

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Убийство спецназовца, бойца ГРУ 24-летнего Никиты Белянкина всколыхнуло всех неравнодушных людей. Никита, прошедший войну в Сирии, 1 июня погиб в Подмосковье. Он заступился за двоих парней, ввязавшихся в пьяную драку с толпой кавказцев. И спас незнакомцев ценой собственной жизни. Кто-то всадил Никите нож прямо в сердце (подробности)

Бойца спецслужб ГРУ зарезали в уличной драке в Подмосковье.Погибшему было всего 24 года. Последним местом службы была Сирия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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