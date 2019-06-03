"Нас с другом избивали кавказцы и если бы ни Никита, нам был бы конец": Александр Сергеев рассказал о драке в Подмосковье, в которой погиб спецназовец

Последний бой 35-летнего спецназовца Никиты Белянкина случился не где-нибудь в окрестностях Алеппо, а в мирном подмосковном поселке Путилково. Вечером в субботу, 1 июня, Никита вместе со своей девушкой прогуливались по улице. Недалеко от бара "БирХауз" мужчина услышал крики.

- Никита заметил, как толпа кавказцев избивает двоих русских парней. Он не из тех был, кто прячется в кусты. Даже не сомневаюсь, что он вообще не думал, ввязываться в конфликт или нет. 10, 20, да пусть хоть 50 человек было, он не струсил бы, - рассказал "КП" друг погибшего Евгений Маслов. - О том, что проходило, я знаю со слов девушки Никиты. Она сейчас с таком шоке, что вообще говорить не может. У него с собой был пистолет газовый, так вот он пару раз в воздух пальнул, а потом предложил им честный бой: рукопашный один на один. Но вместо этого толпа дикарей просто налетела на него. Но даже вдесятером Никиту им было не сломать, у него все-таки подготовка на высоком уровне. Тогда кто-то из этих ублюдков достал нож и пырнул его прямо в сердце.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712451" frameborder="0"></iframe> Бойца спецслужб ГРУ зарезали в уличной драке в Подмосковье.Погибшему было всего 35 лет. Последним местом службы была Сирия.

Ножевое ранение оказалось смертельным. Мужчина погиб на руках своей девушки. Только заметив кровь, зачинщики драки разбежались. Очевидцы вызвали скорую, но к тому моменту сердце спецназовца уже перестало биться. Но медицинская помощь понадобилась одному из парней, за которых в том бою заступился Никита. Сейчас 28-летний Александр Сергеев находится в больнице. "Комсомолке" удалось до него дозвониться.

Никита погиб на руках у свой девушки, получив ножевое ранение.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Мы в тот вечер с другом отдыхали в баре "БирХауз". Тихое местечко, а тут вдруг без причины какая-то заварушка началась. Чем мы им не понравились, я до сих пор не понимаю, но толпа мужиков выволокла нас на улицу. Там и научилась драка. Их не меньше 10 человек было.

- Как они выглядели? Действительно, это люди южных кровей?

- Да! Это были кавказцы.

- Помните тот момент, когда в драку вмешался Никита?

- Он увидел как избивают моего друга и не смог пройти мимо. Только после его появления они перестали бить нас. Меня успели ранить ножом в живот и я упал. Но если бы ни Никита они меня точно убили бы. Можно сказать, что он меня спас.

- Как вы себя чувствуете сейчас, как ваш друг?

- Мне уже лучше, хотя говорить еще тяжело. Другу повезло больше, его просто сильно избили, ножевых ранений у него нет.

Александр рассказал, что в этом баре бывал неоднократно. Однако зачинщиков драки раньше там не видел. Сейчас их пытаются найти сотрудники полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/712528" frameborder="0"></iframe> Александр Сергеев: «Никита меня спас».Анастасия ВАРДАНЯН

- Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ "Убийство". Изъяты записи камер видеонаблюдения, проводится ряд оперативно-розыскных мероприятий, - сообщила "КП" Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

Погибшему Никите Белянкину было 35 лет. Он родом из Новосибирска. По словам друзей, Никита прожил жизнь как герой. Он принимал участие в боевых действиях против террористических группировок в Сирии, имел награды и "всегда заступался за слабых".

Никите Белянкину было 35 лет, на его счету - участие в спецоперации в Сирии.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Примерно полгода назад у него закончился контракт с Минобороны. Никита был на распутье. Он думал о том чтобы пойти служить в Росгвардию, или устроиться спасателем в МЧС. Его смерть - потеря не только для нас, его друзей, но и для всей страны, - отметил друг погибшего Евгений.

"Комсомолка" следит за ходом расследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Понимал, что рискует»: друзья рассказали о спецназовце, отдавшем жизнь за незнакомых парней

История, которая случилась в одном из подмосковных дворов, уже обросла мифами. Соцсети пестрят заголовками: «Сотрудника ГРУ из Новосибирск зарезала толпа кавказцев». Мол, парень прогуливался по улице вместе с девушкой, увидел драку и решил вступиться за тех, кого бьют. В итоге погиб на глазах у любимой. Что в истории правда, а что нет, выясняли корреспонденты «КП»-Новосибирск» (подробности)