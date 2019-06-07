В МИД указали на противоречивость заявлений Зеленского по Донбассу

СЕГОДНЯ 18:17 2019-06-07T18:17:12+03:00

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Заявления киевских властей по ситуации в Донбассе каждый раз отличаются друг от друга. На такую противоречивость позиции указал статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, комментируя недавнее высказывание украинского президента Владимира Зеленского.

Сайт kp.ru писал, что глава государства пообещал жестко отвечать на обстрелы со стороны ополченцев на юго-востоке страны. При этом он выразил намерение и дальше настаивать на прекращении огня в рамках обсуждения конфликта на дипломатическом уровне.

"Это высказывание лишний раз доказывает противоречивость сигналов, которые Киев в последнее время подает", - цитирует РИА Новости Карасина.

Так, например, несколько дней назад Зеленский предложил крупным бизнесменам инвестировать в Луганскую и Донецкую народную республику, но при этом во время посещения линии соприкосновения он не стал беседовать с местными жителями, ограничившись общением с украинскими военными.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/711346" frameborder="0"></iframe> Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс.

ИСТОЧНИК KP.RU