2019-06-07T18:17:12+03:00
Политика

В МИД указали на противоречивость заявлений Зеленского по Донбассу

Ранее президент Украины пообещал жестко отвечать на огонь со стороны ополченцев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Заявления киевских властей по ситуации в Донбассе каждый раз отличаются друг от друга. На такую противоречивость позиции указал статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, комментируя недавнее высказывание украинского президента Владимира Зеленского.

Сайт kp.ru писал, что глава государства пообещал жестко отвечать на обстрелы со стороны ополченцев на юго-востоке страны. При этом он выразил намерение и дальше настаивать на прекращении огня в рамках обсуждения конфликта на дипломатическом уровне.

"Это высказывание лишний раз доказывает противоречивость сигналов, которые Киев в последнее время подает", - цитирует РИА Новости Карасина.

Так, например, несколько дней назад Зеленский предложил крупным бизнесменам инвестировать в Луганскую и Донецкую народную республику, но при этом во время посещения линии соприкосновения он не стал беседовать с местными жителями, ограничившись общением с украинскими военными.

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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