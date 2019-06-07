В МИД указали на противоречивость заявлений Зеленского по Донбассу
Заявления киевских властей по ситуации в Донбассе каждый раз отличаются друг от друга. На такую противоречивость позиции указал статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, комментируя недавнее высказывание украинского президента Владимира Зеленского.
Сайт kp.ru писал, что глава государства пообещал жестко отвечать на обстрелы со стороны ополченцев на юго-востоке страны. При этом он выразил намерение и дальше настаивать на прекращении огня в рамках обсуждения конфликта на дипломатическом уровне.
"Это высказывание лишний раз доказывает противоречивость сигналов, которые Киев в последнее время подает", - цитирует РИА Новости Карасина.
Так, например, несколько дней назад Зеленский предложил крупным бизнесменам инвестировать в Луганскую и Донецкую народную республику, но при этом во время посещения линии соприкосновения он не стал беседовать с местными жителями, ограничившись общением с украинскими военными.
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс.
ИСТОЧНИК KP.RU
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