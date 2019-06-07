2019-06-07T20:57:04+03:00
Политика

Путин утвердил стратегию развития здравоохранения России до 2025 года

Правительство должно за шесть месяцев подготовить план мероприятий по реализации указа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский ТАССВладимир Путин. Фото: Алексей Никольский ТАСС
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Президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения страны до 2025 года. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 7 июня.

"Утвердить прилагаемую стратегию развития здравоохранения в РФ на период до 2025 года", - говорится в тексте документа.

Правительство должно в течение шести месяцев подготовить и принять план мероприятий по реализации президентского указа. При этом регионам рекомендовано руководствоваться положениями стратегии при деятельности в сфере здравоохранения с учетом внесения изменений в стратегии социально-экономического развития субъектов.

Ранее "КП" побеседовала с министром здравоохранения РФ, доктором медицинских наук Вероникой Скворцовой. Глава ведомства рассказала, как власти собираются содействовать благополучию граждан всех возрастов и обеспечению их здорового образа жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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