Трамп назвал Луну частью планеты Марс

СЕГОДНЯ 11:22 2019-06-08T11:24:17+03:00

Пользователи соцсетей уже указали президенту США на ошибку и даже попытались ему объяснить, как обстоят дела на самом деле

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Луна является частью планеты Марс. Абсурдное утверждение было опубликовано на странице главы государства в социальных сетях.

Американский лидер призвал NASA перестать думать лишь о полетах на Луну, ведь существуют и более масштабные программы, например, экспедиция на Марс. При этом Трамп зачем-то уточнил, что спутник Земли якобы является частью "красной планеты".

"За все те деньги, что мы тратим, NASA не должно говорить о полете на Луну - мы сделали это 50 лет назад. Они должны быть сосредоточены на гораздо более важных вещах, таких как Марс (частью которого является Луна), оборона и наука", - говорится в посте главы Белого дома в Twitter.

Пользователи соцсети уже указали политику на его ошибку и даже попытались объяснить разницу между двумя планетами.

"Я знаю, что чтение - это не твое, так что вот несколько фотографий! Красный кружок - это Марс. Маленький белый кружок - это Луна", - написал в комментариях пользователь RyanHillMI.

Трампу попытались объяснить, чем Луна отличается от Марса

"Мне нравится думать, что он действительно считает, будто Луна - это давно отколовшийся кусок Марса, который прилетел через весь космос на орбиту Земли", - поддержал обсуждение warboss5.

К слову, еще в марте сам Трамп был не против освоения Луны и даже хотел увеличить расходы на эти цели на 500 миллионов долларов, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU