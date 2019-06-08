МВД: задержанный журналист Голунов госпитализирован

СЕГОДНЯ 15:04 2019-06-08T15:04:14+03:00

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Специальному корреспонденту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову официально предъявлено обвинение в попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

"Следствие предъявило Голунову обвинение по ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере)", - рассказал правозащитник ТАСС.

В постановлении суда уточняется, что журналист допустил умышленные действия, направленные на совершение преступления, которое так и не было доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам. Речь идет о попытке сбыта метилэфедрона и кокаина, передает агентство.

В ГУ МВД РФ по Москве уточнили, что днем в субботу, 8 июня, Голунову стало плохо. Сотрудники отделения полиция вызвали ему скорую помощь. Медики приняли решение о госпитализации задержанного для проведения обследования.

Сайт kp.ru писал о том, что 6 июня на Цветном бульваре был задержан 36-летний мужчина, у которого при досмотре обнаружили 5 свертков с наркотическим веществом (всего около 4 граммов). Позже выяснил, что речь идет о сотруднике "Медузы" Иване Голунове. При обыске в съемной квартире журналиста полицейские также нашли запрещенное вещество.

ИСТОЧНИК KP.RU