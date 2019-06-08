2019-06-08T16:43:28+03:00
Политика

Дело о долге Украины перед Россией будет рассмотрено в конце года

По словам замминистра финансов России Сергея Сторчака, это сложный набор судебных решений с непредсказуемыми последствиями
Марина ВЕНЦОВА
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Британский Верховный суд рассмотрит дело о долге Украины перед Россией в конце годаБританский Верховный суд рассмотрит дело о долге Украины перед Россией в конце годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Замминистра финансов России Сергей Сторчак сообщил, что заседание британского Верховного суда по делу о суверенном долге Украины перед РФ в 3 миллиарда долларов состоится в конце текущего года.

«Заседание Верховного суда состоится в конце года, в этом нет никаких сомнений, - сказал он в субботу, 8 июня. - Верховный суд будет рассматривать апелляцию России по одному пункту заключения апелляционного суда и одновременно апелляцию Украины сразу по трем вердиктам, вынесенным в нашу пользу».

По словам Сторчака, это сложный набор судебных решений с непредсказуемыми последствиями.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Россия в конце 2013 года приобрела суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов. Киев до конца 2015 года осуществлял выплаты по долгу, но затем объявил дефолт. В связи с этим Минфин России обратился в Высокий суд Лондона по этому вопросу.

В марте 2017 года суд обязал Киев выплатить Москве номинальную стоимость облигаций в размере 3 миллиардов долларов, а также неосуществленный платеж в 75 миллионов долларов и проценты. Со своей стороны, украинская сторона обратился в апелляционный суд с жалобой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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