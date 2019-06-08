2019-06-08T19:23:53+03:00
Общество

Москва и Париж 3 июля обсудят возможную помощь России в восстановлении собора Нотр-Дам

В ходе встречи представителей двух стран также будут подниматься другие вопросы в области культуры, науки, образования [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Россия и Франция 3 июля обсудят возможную помощь РФ в восстановлении собора Нотр-ДамРоссия и Франция 3 июля обсудят возможную помощь РФ в восстановлении собора Нотр-ДамФото: REUTERS
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Россия и Франция 3 июля намерены обсудить вопрос о возможной помощи РФ в восстановлении собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара. Об этом в субботу сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Я получил письмо от министра культуры Франции. Назначен специальный посол Министерством иностранных дел, который координирует всю работу с зарубежными участниками. И 3 июля у меня встреча должна быть с моим визави в Министерстве иностранных дел, - сказал он в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). - Это генеральный директор департамента стратегического развития господин Лоран Били».

Швыдкой добавил, что разговор будет касаться всей повестки отношений в области культуры, науки, образования между двумя странами.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, пожар возник в Нотр-Да-де-Пари в ночь на 16 апреля. Пламя удалось окончательно потушить лишь спустя 12 часов. В результате пожара было уничтожило две трети кровли собора, внутреннее убранство, шпиль и часы. Сотрудники правоохранительных органов Франции возбудили уголовное дело по факту непреднамеренного нанесение ущерба.

Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ

ИСТОЧНИК KP.RU

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