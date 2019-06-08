Децл посмертно получил премию «Муз-ТВ» за вклад в развитие хип-хоп музыки

СЕГОДНЯ 20:58 2019-06-08T20:58:13+03:00

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Кирилл Толмацкий, более известный под сценическим псевдонимом Децл, посмертно удостоен премии «За вклад в развитие хип-хоп музыки», сообщается на сайте премии.

Получить награду за скончавшегося в 2019 году исполнителя вышел его отец Александр Толмацкий. Он рассказал, что вдова Кирилла Ирина и его сын не смогли присутствовать на вручении.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 3 февраля этого года появилась информация о том, что умер рэпер Децл - Кирилл Толмацкий. Печальную новость сообщил отец музыканта Александр Толмацкий на своей странице в Facebook. Позже концертный директор исполнителя Павел Беленец подтвердил смерть исполнителя. Причиной смерти Децла стала остановка сердца. Децлу было всего 35 лет. Пик его популярности пришелся на начало 2000-х годов.

ИСТОЧНИК KP.RU