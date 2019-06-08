В Москве полицейский на рабочем месте покончил с собой

СЕГОДНЯ 22:33 2019-06-08T22:33:30+03:00

В Москве полицейский на рабочем месте покончил собой Фото: Тимур ХАНОВ

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На востоке Москвы обнаружено тело офицера полиции, который по предварительной версии, совершил самоубийство. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"В отделе полиции по району Гольяново сегодня было обнаружено тело дознавателя, старшего лейтенанта полиции", - приводит РИА Новости слова представителя полиции.

В настоящее время по факту гибели сотрудника правоохранительных органов проводится проверка.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что 22-летний полицейский покончил с собой в общественном туалете на Красной площади напротив Исторического музея. Мужчина в ту ночь вместе с напарником патрулировал улицы в центре столицы. По словам сослуживца, за час до трагедии полицейский с кем-то поссорился. Телефонный разговор на повышенных тонах длился несколько минут.

ИСТОЧНИК KP.RU