2019-06-08T09:30:22+03:00
Политика

Помпео позитивно оценил заключение соглашения между США и Мексикой

Страны договорились остановить поток нелегальных мигрантов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Госсекретарь США Майк ПомпеоГоссекретарь США Майк ПомпеоФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майк Помпео позитивно отреагировал на заключение соглашения по борьбе с незаконной миграцией между Вашингтоном и Мехико.

"Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с Мексикой для выполнения обязательств, чтобы мы смогли остановить поток нелегальных мигрантов из Мексики, чтобы наша южная граница была надёжной и безопасной", — написал дипломат у себя на странице в Twitter.

При этом глава внешнеполитического ведомства особо поблагодарил своего коллегу, министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда, который приложил много усилий для того, чтобы сделка состоялась.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее сторонам все же удалось договориться, и Соединенные Штаты на неопределенный срок приостановили процесс введения таможенных пошлин, которые должны были вступить в силу со следующей недели.

Мексика же взамен обязалась принять решительные меры для борьбы с потоком мигрантов из стран Центральной Америки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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