Помпео позитивно оценил заключение соглашения между США и Мексикой
Госсекретарь США Майк Помпео позитивно отреагировал на заключение соглашения по борьбе с незаконной миграцией между Вашингтоном и Мехико.
"Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с Мексикой для выполнения обязательств, чтобы мы смогли остановить поток нелегальных мигрантов из Мексики, чтобы наша южная граница была надёжной и безопасной", — написал дипломат у себя на странице в Twitter.
При этом глава внешнеполитического ведомства особо поблагодарил своего коллегу, министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда, который приложил много усилий для того, чтобы сделка состоялась.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее сторонам все же удалось договориться, и Соединенные Штаты на неопределенный срок приостановили процесс введения таможенных пошлин, которые должны были вступить в силу со следующей недели.
Мексика же взамен обязалась принять решительные меры для борьбы с потоком мигрантов из стран Центральной Америки.
ИСТОЧНИК KP.RU