Картину Кандинского продали за €2,5 миллионов на аукционе в Мюнхене

СЕГОДНЯ 00:22 2019-06-09T00:22:10+03:00

Такая сумма является рекордной для картин художника в Германии

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На торгах в Мюнхене картина Василия Кандинского "Лестница к замку" (Treppe zum Schloss) была продана за рекордные 2,5 миллиона евро. Как отмечает издание Bild, никто ранее не платил столько денег за картины художника в Германии.

На момент выставления картины, которая была написана в 1909 году, на торгах аукционного дома Ketter Kunst ее стоимость оценивалась в 1,5 миллиона евро. Однако практически сразу после открытия торгов цена выросла на миллион.

С 1919 года картина "Лестница к замку" не была доступна для широкой публики, с 1930 она находилась в частной коллекции.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что на аукционе русского искусства Christie’s в Лондоне картина Кузьмы Петрова-Водкина «Натюрморт с сиренью» была продана за 9,286,250 фунтов стерлингов (в пересчете - более 11,7 миллионов долларов).

ИСТОЧНИК KP.RU