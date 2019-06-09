2019-06-09T01:57:28+03:00
Политика

Парламент Молдавии объявил страну захваченным государством

Депутаты приняли в субботу декларацию, в которой говорится о коррупции в госучреждениях и недоверии Конституционному суду
Юлия ДИВЕЕВА
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Политическая ситуация в Молдавии сохраняется напряженнойПолитическая ситуация в Молдавии сохраняется напряженной
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Парламент Молдавии назвал страну "захваченным государством". Об этом говорится в декларации, которую законодательный орган принял в субботу.

В документе депутаты "с сожалением констатируют", что госучреждения и суды в стране "были захвачены и поражены тотальной коррупцией", а также сообщается о хищениях и незаконной приватизации госимущества. Законодатели выразили вотум недоверия Конституционному суду (КС), потребовали отставки руководителей Службы информации и безопасности и главы Национального центра по борьбе с коррупцией.

Кроме того, парламентарии считают, что в Молдавии необходимо отменить смешанную избирательную систему, которая была введена по предложению демократов передает ТАСС.

Сайт kp.ru ране сообщал, что проевропейская Демократическая партия Молдавии обвинила президента страны Игоря Додона в предательстве и потребовала его отставки. Также сегодня в парламенте страны состоялось голосование, на котором председателем палаты законодателей была избрана глава Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный. За нее проголосовали 56 депутатов при необходимом минимуме в 51 голос.

Напомним, формирование правящего большинства и правительства в новом парламенте Молдовы провалилось из-за неконструктивной позиции проевропейского блока Acum. Консультации блока с Партией социалистов (ПСРМ), которая выступает за сближение с Россией, продолжались более двух месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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