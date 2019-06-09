Конституционный суд Молдавии признал незаконным избрание Гречаный спикером

СЕГОДНЯ 03:47 2019-06-09T03:47:02+03:00

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Конституционный суд Молдавии признал избрание Зинаиды Гречаный председателем парламента незаконным. Свое решение КС опубликовал на официальном сайте в субботу.

"Объявляется неконституционным решение от 8 июня 2019 года, принятое депутатами парламента Х созыва, об избрании Зинаиды Гречаный на пост председателя парламента", - говорится в коммюнике.

Госсекретарь Министерства юстиции Молдавии Николай Ешану назвал такие действия КС некорректными. Он выразил надежду, что официальная страница Конституционного суда была взломана и это просто ошибка.

"Надеюсь… мы не дошли до того, что наблюдаем, как КС смотрит телевизор и объявляет неконституционными решения парламента, которые, как я понимаю, еще даже не оформлены письменно", - написал чиновник на своей странице в Facebook.

Как писал сайт kp.ru, 8 июня 2019 года парламент Молдавии назвал страну "захваченным государством". В декларации, которую законодательный орган принял в субботу, депутаты "с сожалением констатируют", что госучреждения и суды в стране "были захвачены и поражены тотальной коррупцией", а также выразили вотум недоверия Конституционному суду (КС), потребовали отставки руководителей Службы информации и безопасности и главы Национального центра по борьбе с коррупцией.

ИСТОЧНИК KP.RU