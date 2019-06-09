2019-06-09T06:29:06+03:00
Политика

Борис Джонсон назвал условие выплаты ЕС отступных за Brexit

Кандидат в британские премьеры пообещал не платить компенсацию Евросоюзу без заключения выгодного соглашения
Юлия ДИВЕЕВА
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Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис ДжонсонБывший министр иностранных дел Великобритании Борис ДжонсонФото: REUTERS
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Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон, которого считают основным претендентом на пост премьер-министра страны, пообещал, что в случае своего избрания не станет платить Евросоюзу 39 млрд фунтов ($50 млрд) отступных, пока Лондон не согласует с Брюсселем выгодное для себя соглашения по условиям Brexit.

"Я думаю, что нашим друзьям и партнерам необходимо понять, что деньги будут удерживаться до того момента, пока у нас не будет ясности относительно дальнейших действий. Мне всегда казалось странным, что мы согласились выписать этот чек целиком до того, как заключим итоговую сделку", - сказал он в интервью газете The Sunday Times.

При этом Джонсон ранее говорил, что страна выйдет из ЕС до 31 октября в любом случае.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 июля 2018 года Джонсон подал в отставку с поста министра иностранных дел. По его словам, причиной стало согласие премьер-министра Терезы Мэй на не самые выгодные для Соединенного Королевства условия выхода из объединения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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