Назарбаев проголосовал на выборах президента Казахстана

СЕГОДНЯ 09:41 2019-06-09T09:41:02+03:00

Первый президент страны отметил, что к власти должно прийти новое поколение управленцев

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в воскресенье, 9 июня, проголосовал на выборах главы государства на избирательном участке № 58, который расположен во Дворце школьников в столице республики.

"Сегодня проходят выборы президента нашей страны, народ выбирает не только человека, выбирает свое будущее, свою судьбу, свою страну и все, что мы будем делать", - приводит ТАСС слова экс-президента.

Назарбаев отметил, что в этом году выборы особые и они позволят прийти новому поколению управленцев в стране.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 9 июня 2019 года в Казахстане проходят выборы президента страны. Избирательные участки будут работать с 07:00 (04:00 по московскому времени) до 20:00 (17:00 по московскому времени). Всего на территории Казахстана откроются 9 970 участков, и еще 65 участков в 51 стране мира.

ИСТОЧНИК KP.RU